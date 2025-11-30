В следственном управлении назвали главные темы обращений жителей Прикамья

Информационный центр СУ СК России по Пермскому краю подвел итоги работы за прошедшую неделю. В краевое ведомство поступило 137 обращений от жителей Прикамья.
В число наиболее популярных тем обращений вошли: дорожная и транспортная инфраструктура, капитальный ремонт, аварийное жилье и невыплата заработной платы. Через соцсети в следственное управление обратились 25 человек. В публичном пространстве ведомство обработало 104 комментария.
ИЦ СУ СК России по Пермскому краю напоминает о работе каналов связи следственного управления:
«123» или
8 (342) 249 88−38 — телефон отдела по приему граждан и документационному обеспечению;