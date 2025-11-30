Ричмонд
В следственном управлении назвали главные темы обращений жителей Прикамья

За прошедшую неделю в ведомство поступило 137 обращений.

Источник: Комсомольская правда

Информационный центр СУ СК России по Пермскому краю подвел итоги работы за прошедшую неделю. В краевое ведомство поступило 137 обращений от жителей Прикамья.

В число наиболее популярных тем обращений вошли: дорожная и транспортная инфраструктура, капитальный ремонт, аварийное жилье и невыплата заработной платы. Через соцсети в следственное управление обратились 25 человек. В публичном пространстве ведомство обработало 104 комментария.

ИЦ СУ СК России по Пермскому краю напоминает о работе каналов связи следственного управления: 8 (342) 249−54−64 — «Телефон доверия»;

«123» или 8 (342) 268−00−06 — телефонная линия «Ребенок в опасности»;

8 (342) 249 88−38 — телефон отдела по приему граждан и документационному обеспечению;

8 (952) 663−98−15 — телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес;

8 (342) 268−18−27 — телефонная линия «Для жителей новых регионов России, а также беженцев с Украины»;

8 (952) 643−69−24 — телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей»;

8 (342) 249−54−55 — телефон дежурного следственного управления.