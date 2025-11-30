В следственном управлении назвали главные темы обращений жителей Прикамья

В число наиболее популярных тем обращений вошли: дорожная и транспортная инфраструктура, капитальный ремонт, аварийное жилье и невыплата заработной платы. Через соцсети в следственное управление обратились 25 человек. В публичном пространстве ведомство обработало 104 комментария.