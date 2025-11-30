В США бушует снежная стихия: в штате Индиана произошло массовое ДТП с участием 45 машин

Сильный снегопад в американском штате Индиана стал причиной массового ДТП, в котором пострадало около 45 автомобилей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал NBC.
«Около 45 транспортных средств оказались вовлечены в массовую аварию на автомагистрали в Индиане после того, как на регион обрушился снег», — передает телеканал.
Как сообщается, происшествие обошлось без тяжелых травм для пассажиров. При этом метеослужба США прогнозирует для округа Виго, где случилась авария, до 10 см снега и порывы ветра до 56,4 км/ч.
Накануне в Якутии произошло ДТП при участии двух иномарок, в результате чего под колеса попал 76-летний пешеход.
Ранее во Владимирской области на платной дороге М-12 произошло четыре серьезных ДТП: в результате столкновения повреждения получили девять машин.