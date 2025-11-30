В Мексике при нападении на бар погибли минимум шесть человек

В мексиканском городе Тула в штате Идальго произошло вооружённое нападение на бар, в результате которого погибли как минимум шесть человек и ещё восемь получили тяжёлые ранения. Об этом сообщило издание El Universal со ссылкой на местную прокуратуру.
Инцидент произошёл ранним утром 29 ноября, когда группа из не менее чем семи вооружённых людей ворвалась в бар La Resaka и открыла огонь из автоматического оружия, предположительно винтовок R-15. На месте работает полиция, начато расследование и организованы мероприятия по поиску нападавших.
По данным СМИ, в последние месяцы Тула стала зоной противостояния преступных группировок, конкурирующих за контроль над территорией и нелегальными источниками доходов — от краж топлива до наркоторговли, вымогательства и других криминальных схем.
Ранее в одном из торговых центров Калифорнии произошёл инцидент со стрельбой, в результате которого пострадали два человека.