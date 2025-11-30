Ричмонд
Военные подняли истребитель из-за приближения самолёта к резиденции Трампа

Гражданский самолёт вошёл в воздушное пространство над резиденцией Трампа во Флориде.

Источник: Аргументы и факты

Военные в американском штате Флорида подняли в небо истребитель F-16 после того, как гражданский самолёт оказался в воздушном пространстве над резиденцией главы Белого дома Дональда Трампа в Палм-Бич, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Истребитель F-16 перехватил гражданский самолёт, который в субботу во второй половине дня нарушил временно ограниченное для полётов воздушное пространство над Палм-Бич», — отмечается в публикации.

Командование уточнило, что на этой неделе уже фиксировались подобные нарушения. Президент США находится в своём поместье в Палм-Бич с 25 ноября.

Напомним, в октябре Секретная служба Соединённых Штатов обнаружила в районе аэропорта Палм-Бич оборудованную охотничью вышку. С неё открывался прямой обзор на зону посадки президентского самолёта Air Force One. В момент отправки воздушного судна главы государства на объекте были повышены меры безопасности.

