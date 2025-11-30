Ричмонд
полупрозрачная облачность
NBC: в Индиане более 40 машин попали в ДТП из-за снегопада

Никто серьезно не пострадал.

Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 64% 770 мм рт. ст. +7°
Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Около 45 автомобилей столкнулись в штате Индиана на магистрали из-за сильного снегопада. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя полиции штата Мэтта Эймса.

По его словам, в аварии никто серьезно не пострадал. Согласно первоначальной оценке полиции, в ДТП получили повреждения от 20 до 30 автомобилей, но затем число увеличилось до 45.

«Людям просто нужно ездить с умом, когда начинается снегопад, снизить скорость, убедиться, что они пристегнуты, и давайте все будем соблюдать осторожность на дороге», — добавил Эймс.