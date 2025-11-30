Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» скорбит о гибели добровольца Сергея Никончука

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области понес тяжелую утрату. На днях из жизни неожиданно ушел один из самых активных и душевных добровольцев — Сергей Никончук, известный в отряде под позывным «Театрал».
Сообщается, что Сергей был человеком с невероятной силой воли и, что главное, безграничной добротой. Именно таких людей, по словам его товарищей, и называют настоящими добровольцами. Он пришел в отряд в 2019 году, чтобы помочь в резонансных поисках подростка, и остался, чтобы помогать людям снова и снова.
— Сергей был простым парнем с жаждой жизни и бесконечной добротой, которую никогда не останавливали личные трудности. Про таких говорят — «рубаха-парень». Он любил всех и творил добро, совершенно не думая о себе, — говорится в прощальном слове отряда.
В жизни Сергея сочеталось, казалось бы, несочетаемое: он был дзюдоистом и актером народного театра «Лестница». Эта многогранность отражала его богатый внутренний мир и открытое сердце. Его неожиданный уход стал глубоким потрясением для всего поискового сообщества.
— Спасибо, Сергей, что ты был с нами и согрел своим теплом, — такими словами новосибирские поисковики прощаются со своим товарищем.