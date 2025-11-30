Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» скорбит о гибели добровольца Сергея Никончука

Сообщается, что Сергей был человеком с невероятной силой воли и, что главное, безграничной добротой. Именно таких людей, по словам его товарищей, и называют настоящими добровольцами. Он пришел в отряд в 2019 году, чтобы помочь в резонансных поисках подростка, и остался, чтобы помогать людям снова и снова.