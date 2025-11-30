След ведет на Украину: эксперт раскрыл схему мошенничества с дочкой Чибиса

«Курьеров, которые забирали деньги у пострадавшей, могут найти в рамках расследования этого дела. Могут найти пособников, которые предоставляли мошенникам свои персональные данные или сим-карты. Это все, как правило, граждане России. А все эти основные манипуляторы, все организаторы сидят на территории Украины. И там их будет найти пока практически невозможно» — подчеркнул эксперт.