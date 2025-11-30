След ведет на Украину: эксперт раскрыл схему мошенничества с дочкой Чибиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что его дочь Елизавета стала жертвой мошенников. По данному факту заведено уголовное дело.
Как мошенники вышли на дочь губернатора и есть ли шансы их поймать, расказал aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Неслучайный звонок случайной жертве.
Криминалист уверен, что дочь мурманского губернатора стала случайной жертвой мошенников.
«Не думаю, что ее специально кто-то разыскивал, охотился за ней. Как правило, у мошенников есть свои базы. Мошенники рандомно выбирают абонентов, которых обзванивают и пытаются на них воздействовать», — сказал он.
Втереться в доверие и шантажировать.
Игнатов объяснил схему, по которой действуют мошенники. Сначала они втираются в доверие, представляясь доставщиками или работниками ЖКХ и просят коды, SMS-сообщения, а потом переходят к угрозам.
«Человек передает требуемые коды, потом его начинают запугивать. И те, кто эмоционален, доверчив, они верят в эти запугивания и выполняют все их требования. Мошенники не оставляют свою жертву в покое, пока не до конца не выжмут все, начинают придумывать новые и новые схемы», — отмечает эксперт.
По его словам, мошенники могут «вести» свою жертву неделями, продолжают менять схемы, чтобы додавить и получить все ценности.
«Если видят, что человек податливый, что им можно манипулировать, они требуют сначала передать наличные деньги, которые имеются, потом ценности якобы задекларировать, потом продать квартиру, якобы поучаствовать в эксперименте оперативном. И когда они понимают, что забрали все, они просто уходят со связи» — отметил криминалист.
Концы прячут на Украине.
По мнению Игнатова, организаторы мошеннических схем находятся на Украине. Криминалист считает, что следователи, работающие по делу дочери Чибиса, могут найти исполнителей — граждан России, которые были курьерами и забирали деньги у пострадавшей.
«Курьеров, которые забирали деньги у пострадавшей, могут найти в рамках расследования этого дела. Могут найти пособников, которые предоставляли мошенникам свои персональные данные или сим-карты. Это все, как правило, граждане России. А все эти основные манипуляторы, все организаторы сидят на территории Украины. И там их будет найти пока практически невозможно» — подчеркнул эксперт.
Что случилось с дочкой губернатора Чибиса?
Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники начали вести переговоры под видом обычной доставки, а затем перешли к прямому давлению и вымогательству. По словам главы региона, Чибис уточнил, что мошенники выстроили профессиональную схему психологического воздействия, запугивая девушку и угрожая как ей, так и другим членам семьи. Поддавшись манипуляциям, она передала мошенникам деньги.