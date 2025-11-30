Глава СКР взял на контроль дело о гибели мужчины от собак в Братске

В Братске после нападения стаи бродячих собак погиб работник полигона. Как ранее сообщала КП-Иркутск со ссылкой на СУ СКР региона, трагедия произошла 26 ноября. 61-летний мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой. Врачи не смогли оперативно оказать помощь, потому что дорогу преградила стая собак.
— Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». При осмотре на теле мужчины были множественные укусы. Однако точная причина смерти пока не установлена. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь расследование поставлено на особый контроль: глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от регионального руководителя ведомства Анатолия Ситникова отчитаться о ходе дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске отловленных собак проверяют на агрессию.