В Лесосибирске при пожаре погиб мужчина

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 15 пожаров, погиб один человек. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, вечером в Лесосибирске на улице Терешковой вспыхнула кровля жилого дома. Возле входа сотрудники ведомства обнаружили тело мужчины. Пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров, предварительная причина возгорания — нарушения при эксплуатации печи.
— На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали четыре раза, — добавили в МЧС.
Происшествий на акваториях края специалисты не зафиксировали.