В Иркутской области легковушка выехала на пути и столкнулась с грузовым поездом

Машинист пытался затормозить, но расстояние было слишком маленьким.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на железнодорожном переезде станции Ручей столкнулись грузовой состав и легковой автомобиль. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ВСЖД, случилось все вечером 29 ноября, когда водитель машины выехал на пути прямо перед приближающимся поездом.

— Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось из-за слишком малой дистанции. По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель автомобиля. Подвижной состав с путей не сошел, движение других поездов продолжается в обычном режиме, — говорится в сообщении ВСЖД.

Железнодорожники призвали автомобилистов быть внимательнее и не нарушать правила при пересечении путей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что буйного пассажира сняли с рейса Иркутск-Санкт-Петербург.