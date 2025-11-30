В Иркутской области легковушка выехала на пути и столкнулась с грузовым поездом

— Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось из-за слишком малой дистанции. По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель автомобиля. Подвижной состав с путей не сошел, движение других поездов продолжается в обычном режиме, — говорится в сообщении ВСЖД.