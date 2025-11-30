В Иркутской области легковушка выехала на пути и столкнулась с грузовым поездом

В Иркутской области на железнодорожном переезде станции Ручей столкнулись грузовой состав и легковой автомобиль. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ВСЖД, случилось все вечером 29 ноября, когда водитель машины выехал на пути прямо перед приближающимся поездом.
— Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось из-за слишком малой дистанции. По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель автомобиля. Подвижной состав с путей не сошел, движение других поездов продолжается в обычном режиме, — говорится в сообщении ВСЖД.
Железнодорожники призвали автомобилистов быть внимательнее и не нарушать правила при пересечении путей.
