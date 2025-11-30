Российская студентка рассказала о блэкаутах из-за наводнений в Индонезии

«В Банда-Ачехе… уже несколько дней в городе блэкауты, некоторые улицы часами стоят без света, из-за чего закрываются магазины и кафе. Нас не смогли заселить в отель из-за того, что уже полдня в нем не было света, из-за чего их система не работала. Нам пришлось ехать в совсем другую часть города в поисках участков, не затронутых блэкаутом. Но помимо электричества, здесь серьёзные перебои с мобильной связью и интернетом. В некоторых частях города, хоть и показывает 4G, по факту ничего не работает», — заявила Никитина РИА Новости.