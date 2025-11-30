Ричмонд
Ким Чен Ын поручил военным КНДР «важную миссию» после получения нового оружия

После получения новых стратегических средств перед Военно-воздушными силами будет поставлена новая важная миссия. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын в ходе мероприятий, посвященных 80-летию ВВС республики.

Глава КНДР отметил роль ВВС в ядерном сдерживании.

«Военно-воздушные силы получат новые стратегические военные средства и на них будет возложена новая важная задача», — произнес Ким Чен Ын, его речь передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава КНДР добавил, что партия и вся страна надеются на ВВС, которые сыграют важную роль в ядерном сдерживании.

Ким Чен Ын подчеркнул значимость роли ВВС в политике ядерного сдерживания и выразил большие надежды на военно-воздушные силы страны. Также он отметил, что ВВС должны «решительно отражать и пресекать все виды шпионской деятельности и возможные военные провокации со стороны врагов, пытающихся посягнуть на территориальный суверенитет» КНДР.

