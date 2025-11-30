Ким Чен Ын поручил военным КНДР «важную миссию» после получения нового оружия

«Военно-воздушные силы получат новые стратегические военные средства и на них будет возложена новая важная задача», — произнес Ким Чен Ын, его речь передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава КНДР добавил, что партия и вся страна надеются на ВВС, которые сыграют важную роль в ядерном сдерживании.