Силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ в небе над Россией прошедшей ночью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией прошедшей ночью. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, 16 вражеских коптеров уничтожили над Ростовской областью, три — над Белгородской, один — над Курской, семь — над Краснодарским краем, а еще шесть — над Черным морем.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Накануне ВСУ ударили беспилотниками по селу Архангельское в Белгородской области — в результате удара пострадала женщина. В тот же день безэкипажные катера атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.