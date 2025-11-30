Актера «Молодежки» Паршина экстренно госпитализировали с репетиции в театре

Актера Никиту Паршина, среди прочего известного по роли в сериале «Молодежка. Новая Смена», оперативно доставили в больницу из театра «Многоточие» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, артист ударился головой о железный занавес на репетиции спектакля «Жизнь взаймы». Предварительно, у Паршина сотрясение мозга, следует из публикации.
Другой случай произошел в конце октября, когда цирковой артист потерял сознание прямо во время представления в Казани. Актер неудачно приземлился во время выполнения трюка, его госпитализировали.
Кроме того, в начале того же месяца в немецком городе Баутцен во время циркового шоу испанская воздушная гимнастка Марина Барсело, выступавшая в труппе цирка Пола Буша, упала с трапеции с высоты около пяти метров. Девушка скончалась.