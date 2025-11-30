Ричмонд
Над Россией сбили больше 30 украинских беспилотников

Около половины из перехваченных БПЛА пришлось на Ростовскую область.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ночью ликвидировали над страной 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Около половины из сбитых БПЛА, 16, пришлось на Ростовскую область. Еще 7 летательных аппаратов перехватили в Краснодарском крае, 6 — над Черным морем, 3 — в Белгородской области и 1 — в Курской, уточнило ведомство.

Украинские атаки отражались силами противовоздушной обороны.

До этого, накануне вечером, над территорией России сбили 21 беспилотник ВСУ: над Черным морем, Белгородской, Орловской и Ростовской областями.

