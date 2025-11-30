Над Россией сбили больше 30 украинских беспилотников

Российские военнослужащие ночью ликвидировали над страной 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Около половины из сбитых БПЛА, 16, пришлось на Ростовскую область. Еще 7 летательных аппаратов перехватили в Краснодарском крае, 6 — над Черным морем, 3 — в Белгородской области и 1 — в Курской, уточнило ведомство.
Украинские атаки отражались силами противовоздушной обороны.
До этого, накануне вечером, над территорией России сбили 21 беспилотник ВСУ: над Черным морем, Белгородской, Орловской и Ростовской областями.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше