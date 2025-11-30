В Красноярском крае за последние сутки потушено 15 пожаров

Двухквартирный жилой дом загорелся в поселке Балахта, на тушение которого были брошены сотрудники МЧС и добровольцы. Боролись с возгоранием 16 человек и 4 единицы техники. Пожар ликвидировали на площади 200 м². В результате пострадали кровля и стены здания. Как предварительно установлено, причиной стало нарушения при эксплуатации печи.