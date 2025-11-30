В Красноярском крае за последние сутки потушено 15 пожаров, к сожалению, не обошлось без жертв.
Один человек погиб, сообщает ГУ МЧС региона.
На улице Терешковой в Лесосибирске произошел пожар. Вечером загорелась кровля жилого дома. Огнеборцы возле входных дверей обнаружили погибшего мужчину. Скорее всего, он не успел выбраться. Площадь пожара составила 60 м², он был ликвидирован. Тушили огонь 16 человек с помощью 6 единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара тоже стала печь.
Двухквартирный жилой дом загорелся в поселке Балахта, на тушение которого были брошены сотрудники МЧС и добровольцы. Боролись с возгоранием 16 человек и 4 единицы техники. Пожар ликвидировали на площади 200 м². В результате пострадали кровля и стены здания. Как предварительно установлено, причиной стало нарушения при эксплуатации печи.
В частном секторе Минусинска на улице Суворова по той же причине пожар произошел в гараже. У строения загорелась крыша. Пожар распространился на площади 144 м². На его ликвидацию были брошены 13 человек и 4 единицы техники.
Кроме того, сотрудники МЧС края четыре раза привлекались на ликвидацию последствий ДТП.
Добавим, что с наступлением зимы и морозной погоды, в частных домах довольно часто случаются пожары, причиной которых становится неисправное печное отопление.