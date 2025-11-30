Ричмонд
Сбивший женщину с коляской при дрифте в Одинцове Гаджиев частично признал вину

Осужденный автомобильный блогер Гаджи Гаджиев, который сбил женщину с коляской во время дрифта в подмосковном городе Одинцово, частично признал вину. Мужчина также раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевшей стороны.

— Вину в совершении преступления по статье 267.1 УК РФ не признает, так как, когда он «дрифтил», был один, других автомашин не было, — передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Гаджиев не смог правильно рассчитать траекторию движения и влетел боком в толпу зрителей. Уже 22 июля суд приговорил блогера к трем годам лишения свободы.

Его также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты автоблогера и отпустил Гаджиева под домашний арест.