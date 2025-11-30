Двое детей попали в больницу с отравлением после пожара в многоэтажке в Уфе

В Уфе накануне, 29 ноября, произошел пожар. По информации МЧС Башкирии, загорелся электрощит.
По предоставленным данным, в результате случившегося произошло сильное задымление в подъезде на десятом этаже.
Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек, среди них был один ребенок. Еще 30 человек покинули здание сами. Огонь распространился на площади одного квадратного метра. Причина пожара выясняется, на месте работает дознаватель.
В ведомстве отметили, что в пожаре пострадали двое детей семи и 15 лет. Их госпитализировали в больницу № 22 Уфы с отравлением продуктами горения.
