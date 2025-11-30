Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: при стрельбе на севере Калифорнии погибли четыре человека

Подозреваемый в стрельбе в Стоктоне находится в розыске.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Стоктоне на севере американского штата Калифорния, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.

Ещё 10 человек пострадали. Вице-мэр населённого пункта Джейсон Ли заявил, что инцидент произошёл на праздновании дня рождения. Вместе с тем офис шерифа не подтвердил эти сведения, назвав мероприятие «семейной встречей».

В СМИ также появилась информация о том, что подозреваемый в совершении преступления пока находится в розыске. Полиция попросила жителей не приближаться к месту стрельбы.

Напомним, вечером 28 ноября в торговом центре Westfield Valley Fair Mall в городе Сан-Хосе (Калифорния) произошёл инцидент со стрельбой. В результате случившегося ранения получили два человека. Их госпитализировали.