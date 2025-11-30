Четыре человека погибли при стрельбе на детском празднике в Калифорнии

Ранее в США стрельба произошла прямо возле Белого дома. Двое бойцов Нацгвардии США получили огнестрельные ранения. В совершении преступления подозревается 29-летний мигрант из Афганистана, который также получил серьёзные ранения. Дональд Трамп после этого заявил о необходимости выдворения всех нелегальных мигрантов из США и потребовал тщательной проверки всех граждан Афганистана, находящихся на территории страны.