Украинские дроны атаковали юг России, повреждены дома

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в результате инцидентов повреждены частные и многоквартирный дома. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

На юге России зафиксированы последствия атаки дронов ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в результате инцидентов повреждены частные и многоквартирный дома. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В Анапе из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом», — говорится в одном сообщении telegram-канала оперштаба Краснодарского края. «В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дом», — отмечается в другом.

В Анапе обломки дрона частично разрушили крышу одного из домов в дачном товариществе. Ситуация в Славянске-на-Кубани: в частном доме в садоводческом товариществе серьезно пострадали постройки, а в многоквартирном доме фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах. Кроме того, на территории Славянского НПЗ повреждена газовая труба, но возгорания не произошло.

На местах происшествий работают экстренные и специальные службы. Пострадавших в результате атак нет.

