Дроны ВСУ повредили жилой дом и НПЗ в Славянске-на-Кубани

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили частный и многоквартирный дома в Славянске-на-Кубани. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили частный и многоквартирный дома в Славянске-на-Кубани. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

После падения обломков беспилотников пострадал дом в садоводческом товариществе, в другом доме выбило окна в семи квартирах. Кроме того, на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) была повреждена труба.

— Без возгорания. Во всех случаях пострадавших нет. По каждому адресу на месте работают оперативные службы, — передает официальный Telegram-канал регионального оперштаба.

Незадолго до этого Министерство обороны отчиталась, что силы противовоздушной обороны сбили 33 дрона ВСУ в небе над Россией прошедшей ночью.