Пожар произошел в жилой многоэтажке на юге Москвы, эвакуированы 11 человек

Пожар произошел в квартире на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания 11 человек, их передали медикам. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Москве.
— На месте работают 24 сотрудника и семь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Дальнейшая информация уточняется, — передает официальный Telegram-канал столичного управления ведомства.
Утром 23 ноября в квартире на 10-м этаже многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной также произошел пожар, десять человек смогли самостоятельно выбраться из здания.
Одноэтажный деревянный дом загорелся 22 ноября на Ленинградском шоссе на севере столицы. Площадь возгорания тогда достигла 100 квадратных метров.