Пожар произошел в жилой многоэтажке на юге Москвы, эвакуированы 11 человек

Пожар произошел в квартире на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания 11 человек, их передали медикам. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Москве.