При атаке БПЛА ВСУ в Ростовской области повреждена котельная в Гуково

В Гуково 128 многоэтажных домов, две больницы, 4 школы и 6 детских садов остались без тепла из-за атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В результате ночной атаки вражеских БПЛА на Ростовскую область в Гуково была повреждена котельная. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью дроны атаковали Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы. Пострадавших нет.

В Новошахтинске на территории промышленного предприятия возник пожар на площади около 50 квадратных метров, огонь оперативно ликвидировали.

Слюсарь также уточнил, что поврежденная котельная обеспечивала теплом 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Подача тепла временно приостановлена.

Персонал котельной был эвакуирован, а восстановительные работы начнутся после обследования объекта саперами.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ ночью ликвидировали над страной 33 украинских БПЛА.

