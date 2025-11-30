Головы на свалках, тела в пакетах и «восьмерка»: хроника новосибирского маньяка

С конца 1990-х до середины 2000-х окрестности Новосибирска проходили по сводкам криминальной хроники под формулировками «обнаружены фрагменты женского тела». Десятки эпизодов, свалки, лесополосы, пустыри, обочины трасс. Жертвы — преимущественно женщины из социально уязвимых групп. Фигурант долго значился как «неустановленное лицо». Имя появилось только тогда, когда старые дела уже считались архивными.
К этому моменту в городе много лет жил и работал человек, которого знали как примерного милиционера, семейного и хозяйственного. Его звали Евгений Чуплинский.
Серия началась осенью 1998 года. 19 ноября подросток в пригородной лесополосе недалеко от завода «Молино-Кока-Кола» искал дрова. Под железным листом он заметил человеческую голову и бросился бежать домой — рассказать родителям. Мать вызывала милицию. При осмотре в нескольких десятках метров, в остове выброшенного холодильника, нашли женский торс с отрезанными половыми органами. Тело промёрзло, мягкие ткани были твердыми как камень. Эксперты сделали вывод: смерть наступила как минимум за пять-семь дней до обнаружения, причина — черепно-мозговая травма. Личность установить не удалось.
Спустя годы по сохранившемуся черепу выполнили реконструкцию лица, получили генетический профиль. Никто не откликнулся. В официальных бумагах жуткая находка останется «женщиной № 1». По версии следствия, это первая жертва Чуплинского, убитая через месяц после его свадьбы.
Через несколько месяцев появились новые фрагменты. 26 февраля 1999 года на пустыре возле складов на улице Петухова дачники нашли две женские ступни. 13 апреля в соседнем Ленинском районе семейная пара, выбрасывшая мусор, на обочине увидела отрубленную женскую голову и кисть руки. В 50 метрах от головы — торс без груди. Проверка по отпечаткам показала: погибшая — 19-летняя проститутка Женя С. Последний раз её видели 2 января, но ещё 21 февраля её знакомым приходили SMS. Точную дату смерти установить так и не удастся, как и окончательную причину. Следы указывали на удушение.
27 мая 1999 года на обочине переулка Бугринский выселок водитель, остановившийся сорвать лопухи, нашел женскую голову. Лицо к этому времени полностью сгнило, иных фрагментов не обнаружили. Причина смерти не установили, но, как и в предыдущем случае, все признаки говорили об удушении. В материалах дела она проходила как «женщина № 3». Ни реконструкция лица, ни анализ ДНК не привели к ее родным.
Осенью 1999 года серия продолжилась. 18 октября в поле напротив АЗС у посёлка Юный Ленинец неизвестный мужчина заметил женский сапог, рядом — отрезанные ступни и голень. Он позвонил в дежурную часть, но настоял, что не будет ждать следственно-оперативную группу и не назовёт фамилию. Место описал точно: возле старого кузова грузовика КрАЗ. Эксперты нашли там отрезанные руки, ноги, торс без груди. Рядом — костровище, в нём остатки мужской и женской одежды, неподалёку — использованный презерватив. Голову не нашли. Причина смерти вновь была определена предварительно как удушение.
В начале ноября второй раз подряд обычная семейная поездка закончилась обнаружением тела. 2 ноября 1999 года отец и сын на грузовике ГАЗ ехали с прогулки по просёлочной дороге от Советского шоссе к посёлку Тулинский и заметили стаю ворон. Подъехали ближе — увидели обнажённое женское тело без головы. В 20 метрах, на небольшом возвышении, — голова с ярко-рыжими волосами. Именно цвет и привлек нимание. Эксперты по отпечаткам установили: погибшая — 28-летняя Светлана А. —наркозависимая, занимавшаяся проституцией и передававшая информацию оперативникам. Пропала без вести 2 октября. На теле фиксировались следы побоев, сломанные рёбра, несколько ножевых ранений, но основной причиной смерти признали удушение. На теле имелись следы спермы. Эти образцы позже законсервировали и отложили в отдельный пакет. Тогда ещё никто не предполагал, насколько важными они станут через 15 лет.
В это время сам фигурант серии жил обычной жизнью. Евгений Чуплинский 1965 года рождения к этому моменту давно отслужил в погранвойсках КГБ, получил отличную физподготовку и награды, вернулся, устроился во вневедомственную охрану. Работал в разных районах Новосибирска, имел медаль «За отличие в службе» II степени, поощрения и благодарности. Женился, разводился, снова женился. Занимался небольшим семейным бизнесом — торговал металлическими настенными украшениями. Завёл собак.
На служебных фотографиях — типичный «свой» сотрудник в погонах, мужчина, которому можно доверить порядок во дворе или в подъезде, либо ночной вызов на происшествие. В коридорах шепотом говорили, что он «знал девочек» и подрабатывал частным извозом, но на фоне общей обстановки конца 1990-х это не выглядело исключением. В конце 1998 года он купил ВАЗ-2108 и начинает возить клиентов. Невзрачная «восьмёрка» стала тем местом, где бесследно пропадали его будущие жертвы.
Серия тем временем нарастала. 1 апреля 2000 года на берегу карьера «Борок» в пяти метрах от железной дороги нашли две женские кисти. Фрагмент проходил как «женщина № 6». Это убийство на тот момент вообще не фигурировало в ориентировках, пока 21 апреля у остановки «Хладокомбинат» не нашли женскую голову. Ещё через несколько дней, 17 апреля, прохожие на старой дороге на Зелёный Мыс обнаружили женский торс с отсутствующей грудью. Экспертиза связала все три находки: 21-летняя проститутка Светлана С. Её имя до этого момента в розыске не значилось. Потерялась в собственной жизни и в статистике.
Параллельно появлялись эпизоды, в которых маньяк словно отрабатывал привычный для себя ритуал. 27 мая 2000 года два школьника, возвращаясь домой, заметили в только что освободившейся ото льда реке Тулка отдельную женскую ногу. Сообщили в милицию. 9 июня на том же маршруте нашли вторую. Ни головы, ни торса, ни рук так и не обнаружили. В деле ее обозначили как «женщину № 7».
20 апреля 2000 года на свалке за заводом «Элсиб» пятиклассник заметил голову человека с длинными волосами. Сначала подумал, что это манекен, потом стало понятно — перед ним настоящая голова. Погибшую опознали быстро: 21-летняя Светлана С., которая бросила техникум, где училась на повара, и устроилась в фирму по оказанию интимных услуг. Хозяин фирмы рассказал, что 19 января отправил её в баню спорткомплекса «Оловокомбинат» к постоянному клиенту. Клиент утверждал, что она ушла от него живой. Это подтвердили сразу несколько свидетелей. Остальные части тела так и не нашли.
В марте 2001 года очередная находка сделала ещё один рывок по уровню цинизма. 16 марта семья выехала за город, к селу Толмачёво, набрать землю для рассады. Среди снега и грунта они заметили свёрток. Внутри — женский торс без головы, рук, ног и груди. Прибывшие милиционеры в 60 метрах обнаружили вязаную шапку, привязанную к розовому штырю, воткнутому в землю. Внутри шапки — женская голова. Штырём, как позже установят, был фаллоимитатор.
Через несколько дней солдаты, возвращаясь в часть, заметили в поле стаю ворон. На месте увидели аккуратно разложенные фрагменты рук и ног, каждый из которых была завернут в газету. Тело собирали по частям. Личность удалось установить через месяц после восстановления черт лица. Это Ирина Б., 31 год, заместитель главного редактора специализированного бухгалтерского журнала, мать 12-летнего сына. Официальная биография — без скандалов, спокойная работа, скромное поведение. Но хозяйка снимаемой квартиры рассказывала: в последнее время Ирине регулярно звонили разные мужчины, она уходила с ними в рестораны и ночные клубы, возвращалась глубокой ночью, при этом каждый день ровно в 08:59 приходила в офис в строгой одежде. Смерть — удушение.
Через три недели, 7 апреля 2001 года, двое подростков из дачного посёлка «Зелёный Мыс» пошли за вербой к Вербному воскресенью. Возле остановки «Радиостанция» они нашли женскую голову. 25 апреля в 1,5 километрах от этого места местный житель под растаявшим снегом натолкнулся на две женские ноги. Другие части тела обнаружить не удалось. Эксперты зафиксировали на сохранившемся участке шеи странгуляционную борозду. Это говорила о вероятном удушении, но от однозначной формулировки воздержались. В деле эта жертва значилась как «женщина № 10».
28 марта 2002 года за гаражами дома по улице Пархоменко трое 10-летних мальчишек нашли женскую голову с волосами цвета слабого раствора марганцовки. Она была завернута в поношенную мужскую рубаху. На затылке — рубленая рана, нанесённая уже после смерти. Ни документов, ни ориентировок. «Женщина № 11». Личность так и не будет установлена.
К этому моменту количество эпизодов в сводках растёт. В разных местах находят головы, отдельные конечности, торсы. Официально и неофициально говорится о серии. Но фамилия в графе «подозреваемый» по-прежнему пустует.
Параллельно идёт жизнь самого Чуплинского. Он продолжает службу во вневедомственной охране, получает благодарности, появляется на общих фото в качестве «надёжного сотрудника». В городе его знают как человека с машинами, бизнесом, собаками. На уровне слухов обсуждают, что он «крышует проституток», иногда подвозит их на своей «восьмёрке», знает точки, где они работают. В условиях общей криминализованности конца 1990-х это ни у кого не вызывает желания заглянуть в личное дело.
Первое серьёзное сближение следствия с будущим фигурантом произошло в 2004 году. Тогда пропала очередная женщина, занимавшаяся проституцией. Её имя — Мария Ш., 31 год. 18 июня она уехала на день рождения к подруге. Незадолго до этого сломала ногу, передвигалась на костылях. Поздно вечером она ответила на звонок матери, сообщила, что едет домой. Больше на связь не выходила. Заявление на её розыск подали только 7 июля. Параллельно выяснилось, что в последние месяцы Мария подрабатывала в секс-услугах, об этом знала её сестра, а постоянных клиентов следствие позже нашло и опросило. Тело так и не обнаружили. Уже после задержания Чуплинский скажет, что сбросил её в Обь с Дмитровского моста.
Но до этого будет ещё несколько эпизодов и два серьезных провала следствия.
Весной 2003 года серия пополнилась новыми трупами. 19 апреля два брата пришли на свалку у остановки «Тарная база» искать тару для дров. Подняли понравившийся мешок — из него выкатился свёрток с женской головой. 25 апреля в том же районе под растаявшим снегом нашли чёрную полиэтиленовую сумку с эмблемой BMW. Внутри — испачканная кровью женская одежда, от лифчика до куртки. Эксперты установили совпадение по крови: голова и вещи принадлежали одной женщине, обозначенной в деле как «№ 12». Имя жертвы так и не установили.
1 мая 2003 года в овраге возле теплиц совхоза «Кировец» обнаружили голову Светланы А. Она числилась в розыске с 15 апреля как пропавшая без вести. Работала в фирме интим-услуг. Больше от её тела не нашли ничего.
28 ноября 2003 года из дома ушла Ирина П. На ней куртка и свитер, который мать связала своими руками. 10 мая 2004 года на свалке возле села Красноглинное нашли женский торс, завернутый в этот свитер. Свидетель утверждал, что двумя днями ранее тела на этом месте не было. На торсе имелось ножевое ранение, но основной механизм смерти опять указал на удушение. Головы и конечностей не было.
Летом 2004 года семейная поездка за грибами в товарищество «Луговое» заканчилась очередной находкой. Мужчина, заметив свёрток, пнул его — из него выкатился женский череп с длинными волосами. Позже оперативники установят: голова «женщины № 15» была завернута в полусинтетическую ткань, часть платья с растительным принтом. Реконструкция лица не дала результата.
27 сентября 2004 года в лесополосе возле Обского моря со стороны Затулинского жилмассива грибник нашел женскую голову, завернутую в голубые джинсы. В деле она проходила как «женщина № 17», по оценке экспертов ей было 23−25 лет.
2 октября 2004 года молодая пара жарила шашлык в поле возле совхоза «Морской». Молодой человек в лесопосадке заметил джинсы с завязанными проволокой штанинами. Поднял, заглянул внутрь — там череп. В это время мимо проезжал экипаж ДПС, которому молодые люди сразу сообщили о находке. При последующей работе эксперты обнаружили на костях следы, напоминающие срезы ножниц, будто кто-то аккуратно снимал мягкие ткани. Генотип и реконструкция через годы позволили установить личность. Это Анна Е., 19 лет, ушедшая из дома в 2000 году и пропавшая осенью 2004-го. Опознать её удастся только в 2009 году по генетическому профилю матери. Незадолго перед смертью она зарабатывала на жизнь проституцией.
Последний эпизод серии связан с 2006 годом. 11 июня двое мужчин приехали за лозой дикорастущей ивы к озеру в районе Станционной улицы. В кустах заметили полиэтиленовый пакет, из прорехи которого виднелся череп. Прибывшие оперативники при осмотре территории нашли отдельно лежащие шесть позвонков, 15 рёбер, ключицу и трубчатую кость. Всё принадлежало одной женщине 27−32 лет. «Женщина № 19». Личность не установили. Позже сам Чуплинский скажет, что убил её зимой 2002−2003 годов.
К середине 2000-х у следствия накопились десятки эпизодов с одинаковыми признаками: расчленение, попытка затруднить опознание, вывоз тел за город или на свалки, следы удушения. Разные следственные группы начали объединять дела в одну серию. Параллельно всё чаще всплывала одна фамилия.
В 2004 году, когда в телефоне пропавшей женщины нашли SIM-карту, оформленную на Евгения Чуплинского, его впервые допросили со всей серьёзностью. Он объяснил, что занимался частным извозом, а пассажиры забыли телефон в салоне. Потом показания изменилась: эти же люди пытались его ограбить, побежали, выронили телефон. Следователь зафиксировал расхождения, но прямых улик не было. Ни крови, ни очевидцев, ни тела. Перед ним — сотрудник с безупречной служебной характеристикой, наградами и множеством благодарностей. На столе при этом лежат десятки других дел. Чуплинского отпускают.
В 2003 году он официально уволился из милиции, перешел в бизнес и частный извоз. Для окружающих он — предприниматель, семьянин, хозяин собак. В этот период серия ещё продолжалась, затем в середине 2000-х резко оборвалась. Внутри системы сделали вывод: маньяк умер, оказался в тюрьме по другому составу или выехал за пределы региона. Уголовные дела были приостановлены.
В 2006 году фамилия Чуплинского вернулась в материалы. Его снова задержали по подозрению в причастности к серии. В гараже отработали с собакой. Животное взяло запах, занервничало, но точного места указать не смогло, останков не нашло. Доказательства оставались косвенными: знакомства с проститутками, слухи о «крышевании», странный интерес к тому, о чем спрашивают следователи у девушек. Этого мало. Мужчину отпустили во второй раз. На уровне рабочего жаргона дела о серийном убийце так и продолжали быть «висяками».
После 2005 года новых тел с таким почерком не находили. Привыкание сменилось забвением. Газеты перестали писать о расчленённых телах, свалки и лесополосы снова стали просто фоном. Тем временем в стране изменилась криминалистика. Появились современные молекулярно-генетические лаборатории, обновились методики. Старые вещественные доказательства начинали перепроверять.
Ключевым стал 2014 год. Технические возможности экспертов позволили провести повторные генетические экспертизы по давним делам. В биологических следах — поте, слюне, сперме, часто в смеси с кровью жертв — выделили стабильные профили. В нескольких эпизодах профиль совпал. Далее произошло то, чего не смогли добиться десятки обысков и допросов: генотип с разных мест преступлений сопоставили с образцом человека по фамилии Чуплинский и получали полное совпадение.
В 2016 году Следственный комитет запустил серию экспертиз по старому новосибирскому делу. Результаты подтвердили первые выводы. Сперма с одного места, следы пота ещё с двух эпизодов принадлежали одному и тому же мужчине. И этот мужчина — бывший сотрудник милиции, в недавнем прошлом уважаемый «свой человек» с магазинами и собаками.
23 апреля 2016 года Евгения Чуплинского задержали в третий раз. На этот раз это уже не профилактическая беседа и не проверка слухов. В ходе первых допросов он признался в 29 убийствах, подробно рассказал об эпизодах, некоторые из которых следствие не связывало между собой. Потом от своих показаний отказался, заявил о давлении и самооговоре, но процесс было уже не остановить.
В январе 2017 года психиатры признали его вменяемым. Весной предъявиди окончательное обвинение: 19 убийств и одна кража. Ещё 10 эпизодов, о которых он сам говорил, доказать не удаётся. На скамье подсудимых он уже другой — закрытый, экономный на слова. В феврале 2018 года присяжные выносли вердикт «виновен», Новосибирский областной суд приговарид его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Осенью 2018 года Верховный суд России отменил приговор из-за ошибок при применении сроков давности по части эпизодов конца 1990-х. Для родственников жертв это выглядит как новый виток кошмара, для самого осуждённого — как окно возможностей. Однако повторное рассмотрение привело к тому же итогу. В ноябре 2018 года областной суд вновь назначил ему пожизненный срок, уже устранив формальные нарушения.
15 сентября 2019 года Евгения Чуплинского этапировали в колонию особого режима ИК-6 «Снежинка» в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края. В системе он превратился в номер дела, в документах — в осуждённого к пожизненному за серию убийств. Для Новосибирска он остался тенью конца 1990-х и начала 2000-х, человеком, которого дважды отпускали из-за нехватки прямых улик и чьё имя дала только лабораторная пробирка.
Дело Чуплинского — это одновременно история одного серийного убийцы, города, привыкшего к ужасу, и системы, которая годами видела рядом с собой фигуранта, но не могла сложить имевшиеся подозрения в обвинительный приговор. На свалках, в кустах, в старых холодильниках, на обочинах дорог лежали тела, обозначенные в материалах как «женщина № 1», «№ 2», «№ 3» и так далее. ДНК-экспертиза спустя годы превратила эти номера в серию, а неустановленное лицо — в конкретного человека.
Справедливость всё-таки настигла Евгения Чуплинского, но вопрос о том, сколько женщин могли бы остаться в живых, если бы это произошло раньше, так и остался без ответа.
Читайте также: Раскрыто, кто стоял за всплеском ужаса в Ростовской области весной 1995 года.