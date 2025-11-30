Головы на свалках, тела в пакетах и «восьмерка»: хроника новосибирского маньяка

Первое серьёзное сближение следствия с будущим фигурантом произошло в 2004 году. Тогда пропала очередная женщина, занимавшаяся проституцией. Её имя — Мария Ш., 31 год. 18 июня она уехала на день рождения к подруге. Незадолго до этого сломала ногу, передвигалась на костылях. Поздно вечером она ответила на звонок матери, сообщила, что едет домой. Больше на связь не выходила. Заявление на её розыск подали только 7 июля. Параллельно выяснилось, что в последние месяцы Мария подрабатывала в секс-услугах, об этом знала её сестра, а постоянных клиентов следствие позже нашло и опросило. Тело так и не обнаружили. Уже после задержания Чуплинский скажет, что сбросил её в Обь с Дмитровского моста.