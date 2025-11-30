Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за атаки ВСУ

В Славянске-на-Кубани пострадал многоквартирный дом после атаки ВСУ, а на территории Славянского НПЗ была нарушена целостность газовой трубы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
«В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дом. В первом случае из-за падения обломков беспилотника серьезно пострадал дом в садоводческом товариществе, во втором — фрагменты БПЛА разбили окна в 7 квартирах», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что на нефтеперерабатывающем заводе повреждение газовой трубы обошлось без возгорания. Пострадавших нет. На всех объектах работают оперативные службы.
Ранее «КП-Кубань» писал, что за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили семь беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края. В Анапе фрагменты одного из дронов частично повредили крышу частного дома в садоводческом товариществе.