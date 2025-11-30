Пьяная автомобилистка влетела в отбойник на МКАД во время погони

Автомобиль занесло, ударило об отбойник и разорвало: одна часть осталась на МКАД, а другая — на Алтуфьевском шоссе. После ДТП начался сильный пожар. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. Находившаяся в салоне собака умерла, передает Telegram-канал Shot.