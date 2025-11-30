Пьяная автомобилистка влетела в отбойник на МКАД во время погони

Пьяная автомобилистка за рулем Jaecoo J7 влетела в отбойник на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе. Около 6:30 в воскресенье, 30 ноября, ее остановили сотрудники Госавтоинспекции.
После непродолжительного диалога женщина села в машину и попыталась скрыться.
Автомобиль занесло, ударило об отбойник и разорвало: одна часть осталась на МКАД, а другая — на Алтуфьевском шоссе. После ДТП начался сильный пожар. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. Находившаяся в салоне собака умерла, передает Telegram-канал Shot.
Накануне на 83-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии движение было затруднено на два километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.
19 ноября несколько машин попали в аварию на внутренней стороне 44-го километра МКАД в районе съезда № 45. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,8 километра.