Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА

Многоквартирный и частный жилые дома в Славянске-на-Кубани получили повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным штаба, обломки дрона упали на дом в одном из садоводческих товариществ, что привело к серьезным разрушениям. Кроме того, фрагменты БПЛА выбили окна в семи квартирах жилого здания.
Отмечается также, что на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода была повреждена газовая труба, при этом возгорания не произошло. Пострадавших нет.
По каждому адресу на месте осуществляют работу сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА ВСУ в Ростовской области повреждена котельная в Гуково.
