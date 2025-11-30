За сутки в Свердловской области ликвидировали 14 пожаров

За прошедшие сутки 29 ноября в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров, сообщают в пресс-службе МЧС региона. В одном из них погиб мужчина.
Трагедия случилась в поселке Исток в переулке Кадровый. Возгорание возникло в хозпостройках, огонь распространился на 23 квадратных метра. Пожарные обнаружили тело погибшего мужчины во время тушения. Причина, по которой начался пожар, сейчас устанавливается.
Также сотрудники МЧС спасли пять человек в пожарах. Восемь возгораний из 14-ти произошло в жилом секторе. Например, в деревне Захаровка на улице Мамина-Сибиряка загорелся частный жилой дом на площади 180 квадратов. Огонь потушили за 108 минут. На месте работали 10 пожарных и 4 единицы техники.
Еще один частный дом вспыхнул в Екатеринбурге на улице Планетная. Также загорелся и автомобиль. Семь пожарных в течение получаса ликвидировали возгорание.