За сутки в Свердловской области ликвидировали 14 пожаров

Также сотрудники МЧС спасли пять человек в пожарах. Восемь возгораний из 14-ти произошло в жилом секторе. Например, в деревне Захаровка на улице Мамина-Сибиряка загорелся частный жилой дом на площади 180 квадратов. Огонь потушили за 108 минут. На месте работали 10 пожарных и 4 единицы техники.