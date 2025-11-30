Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме потребовали от Верховного суда принять новое решение по делу Долиной

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов обратился в Верховный суд с просьбой принять новое решение по делу певицы Ларисы Долиной.

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов обратился в Верховный суд с просьбой принять новое решение по делу певицы Ларисы Долиной.

Он призвал инстанцию ориентироваться на положения Гражданского кодекса и закон о компенсации добросовестному приобретателю. По словам парламентария, итоговое решение должно стать ориентиром для нижестоящих судов при рассмотрении дел о вторичном жилье.

— Такое постановление способно задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана, — передает слова Гаврилова РИА Новости.

Долина и ее юристы около полугода добивались, чтобы артистка получила свою проданную квартиру обратно. Кассационный суд 27 ноября аннулировал сделку по продаже украденного ранее мошенниками жилья.

После всех слушаний и дел знаменитость вернула себе право собственности на недвижимость. Артистка также получила обратно риелторскую комиссию в размере трех миллионов рублей.

Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и подтвердил право собственности Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.