На Сахалине третьи сутки ищут двух пропавших на резиновой лодке рыбаков

В Сахалинской области третьи сутки ищут двух пропавших на резиновой лодке рыбаков, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Двое молодых людей 27 лет в четверг, 27 ноября, выдвинулись из устья реки Поронай в акваторию залива Терпения и не вернулись.
От МЧС на поиски отправились пятеро спасателей и две единицы техники, включая плавсредство, — сегодня они обследуют береговую линию южнее города Поронайск.
«На воде к поискам привлечены два мимо проходящих судна. Из порта Корсаков вчера на поиски выдвинулось спасательное судно “Отто Шмидт”. В готовности к вылету находятся ведомственный вертолет Ми-8 из Южно-Сахалинска и самолет Ан-26 из Николаевска-на-Амуре», — рассказали в МЧС.
Поисковую операцию осложняют погодные условия.
Ранее сообщалось о проведении на Сахалине поисков девятилетнего мальчика, пропавшего в понедельник, 24 ноября, в Томаринском районе.