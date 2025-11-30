Ричмонд
На Сахалине третьи сутки ищут двух пропавших на резиновой лодке рыбаков

Молодые люди выдвинулись из устья реки Поронай в акваторию залива Терпения.

Источник: Аргументы и факты

В Сахалинской области третьи сутки ищут двух пропавших на резиновой лодке рыбаков, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Двое молодых людей 27 лет в четверг, 27 ноября, выдвинулись из устья реки Поронай в акваторию залива Терпения и не вернулись.

От МЧС на поиски отправились пятеро спасателей и две единицы техники, включая плавсредство, — сегодня они обследуют береговую линию южнее города Поронайск.

«На воде к поискам привлечены два мимо проходящих судна. Из порта Корсаков вчера на поиски выдвинулось спасательное судно “Отто Шмидт”. В готовности к вылету находятся ведомственный вертолет Ми-8 из Южно-Сахалинска и самолет Ан-26 из Николаевска-на-Амуре», — рассказали в МЧС.

Поисковую операцию осложняют погодные условия.

Ранее сообщалось о проведении на Сахалине поисков девятилетнего мальчика, пропавшего в понедельник, 24 ноября, в Томаринском районе.