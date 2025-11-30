Ричмонд
Цепное ДТП: водитель объезжал аварию и спровоцировал новую в Артеме

Массовое ДТП произошло на подъезде к Артему.

Источник: Комсомольская правда

Двойное ДТП произошло сегодня на подъезде к Артему. Повреждены три машины, никто из людей не пострадал, передает «Комсомольская правда — “Дальний Восток” со ссылкой на полицию Приморья.

Первое столкновение на злополучном участке произошло между двумя большегрузами. Из-за этого одна из полос оказалась перекрыта.

Водитель Toyota Crown, намереваясь объехать место ДТП, выехал на встречную полосу, но не убедился в своей безопасности и врезался в проезжающую Honda Saber. Последняя от удара отлетела в сторону, где врезалась в один из стоящих грузовиков.

В результате обоих происшествий никто не пострадал. Машины отделались механическими повреждениями.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они проконтролируют движение на участке, которое сейчас проходит только по одной полосе, а также ход эвакуации поврежденного транспорта. Полиция выясняет все обстоятельства происшествий.