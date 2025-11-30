Ричмонд
Число погибших после атаки БПЛА в Таганроге увеличилось до четырех

76-летняя женщина скончалась в больнице после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до четырех человек возросло количество погибших после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 25 ноября. Об этом накануне сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— 76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм женщины не выдержал, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Глава региона выразил соболезнования и пообещал помощь властей.

Напомним, ранее в регионе простились с Дмитрием Рядченко, Юлией Давыдовой и Александром Ходаковым.

