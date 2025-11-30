Хабаровский зэк развёл на деньги двух женщин с сайта знакомств

Всё началось в январе 2023 года, когда мужчина, находясь в колонии, создал страницу на сайте знакомств. Он рассказывал женщинам свою историю и просил деньги якобы на адвоката для условно-досрочного освобождения. Первой жертве он назвал сумму 10 500 рублей, а вторую убедил, что ему нужно 34 500 рублей. Обе хабаровчанки перевели требуемые суммы. Ни о каком адвокате на самом деле речи не шло — все средства зэк тратил на себя.