Хабаровский зэк развёл на деньги двух женщин с сайта знакомств

Хабаровский районный суд приговорил заключённого, отбывающего срок за преступления против половой неприкосновенности, к дополнительным 16 годам колонии строгого режима за мошенничество, совершенное через сайт знакомств.

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

Он обманул двух женщин, выманив у них в общей сложности 45 тысяч рублей.

Всё началось в январе 2023 года, когда мужчина, находясь в колонии, создал страницу на сайте знакомств. Он рассказывал женщинам свою историю и просил деньги якобы на адвоката для условно-досрочного освобождения. Первой жертве он назвал сумму 10 500 рублей, а вторую убедил, что ему нужно 34 500 рублей. Обе хабаровчанки перевели требуемые суммы. Ни о каком адвокате на самом деле речи не шло — все средства зэк тратил на себя.

Подсудимый полностью признал вину и согласился на упрощённую процедуру суда без разбирательства. Доказательства, собранные следствием, полностью подтвердили его действия.

Суд квалифицировал преступления по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба. Учитывая предыдущие судимости, мужчине назначили 16 лет в колонии строгого режима, а также запретили пользоваться интернетом 2,5 года и ограничили свободу на 2 года с рядом условий.

Приговор вступил в силу. Женщины, ставшие жертвами «ловеласа с наколками», получили компенсацию морального вреда, но деньги, которые они перевели, вернуть не удалось.