Глава СКР затребовал доклад о выселении жителей Дубровки из профилактория

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Дубровка Челябинской области. 25 лет назад жителям-погорельцам предоставили комнаты в здании бывшего профилактория совхоза, но документы не были оформлены. Сейчас здание числится как нежилое, поэтому жильцов было решено выселить. Пенсионеры и инвалиды рискуют остаться без единственного жилья.