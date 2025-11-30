Ричмонд
Глава СКР затребовал доклад о выселении жителей Дубровки из профилактория

Бастрыкин подключился к решению вопроса о нарушении прав жителей Дубровки.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Дубровка Челябинской области. 25 лет назад жителям-погорельцам предоставили комнаты в здании бывшего профилактория совхоза, но документы не были оформлены. Сейчас здание числится как нежилое, поэтому жильцов было решено выселить. Пенсионеры и инвалиды рискуют остаться без единственного жилья.

Напомним, в СУ СК России по Челябинской области возбуждалось уголовное дело. Однако прокурор Октябрьского района отменил постановление. Сейчас это решение обжалуется следственными органами. Уголовное дело возбуждено повторно. О результатах расследования будет доложено Бастрыкину, который взял дело на контроль.