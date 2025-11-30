Ричмонд
МВД предупредило о продаже мошенниками поддельных полисов ОСАГО

Мошенники используют поддельные сайты, имитирующие ресурсы реальных страховых компаний, чтобы продавать фиктивные полисы ОСАГО. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-центре МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Схема работает просто. Злоумышленники копируют дизайн реального сайта, регистрируют похожий домен и ставят заниженную цену или предлагают большие скидки», — сообщило ведомство ТАСС.

В ведомстве пояснили, что пользователь, увидев привлекательное предложение на сайте с логотипом известной страховой компании, вводит имя, номер телефона, данные автомобиля и оплачивает «полис» банковской картой. После оплаты на электронную почту действительно приходит документ, внешне похожий на официальный. Однако при попадании в ДТП выясняется, что полис недействителен, а деньги перечислены мошенникам.

29 ноября в МВД РФ назвали признаки сообщений, присланных со взломанного аккаунта. Отмечалось, что они могут содержать внезапные просьбы, которые связаны с отправкой денег, или файлы с сомнительным содержанием.

