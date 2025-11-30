МВД предупредило о продаже мошенниками поддельных полисов ОСАГО

«Схема работает просто. Злоумышленники копируют дизайн реального сайта, регистрируют похожий домен и ставят заниженную цену или предлагают большие скидки», — сообщило ведомство ТАСС.
В ведомстве пояснили, что пользователь, увидев привлекательное предложение на сайте с логотипом известной страховой компании, вводит имя, номер телефона, данные автомобиля и оплачивает «полис» банковской картой. После оплаты на электронную почту действительно приходит документ, внешне похожий на официальный. Однако при попадании в ДТП выясняется, что полис недействителен, а деньги перечислены мошенникам.
29 ноября в МВД РФ назвали признаки сообщений, присланных со взломанного аккаунта. Отмечалось, что они могут содержать внезапные просьбы, которые связаны с отправкой денег, или файлы с сомнительным содержанием.
