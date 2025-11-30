МВД предупредило о продаже мошенниками поддельных полисов ОСАГО

В ведомстве пояснили, что пользователь, увидев привлекательное предложение на сайте с логотипом известной страховой компании, вводит имя, номер телефона, данные автомобиля и оплачивает «полис» банковской картой. После оплаты на электронную почту действительно приходит документ, внешне похожий на официальный. Однако при попадании в ДТП выясняется, что полис недействителен, а деньги перечислены мошенникам.