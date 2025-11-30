Ричмонд
Четыре человека погибли при стрельбе в банкетном зале в Калифорнии

При стрельбе в банкетном зале в городе Стоктон погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Источник: Reuters

Среди жертв есть как дети, так и взрослые, заявила журналистам Хизер Брент, представитель отдела по связям с общественностью офиса шерифа округа Сан-Хоакин. По ее словам, стрельба в Стоктоне началась, когда люди стали собираться на семейное торжество в банкетном зале.

Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на детском дне рождении. «Сегодня вечером у меня на сердце так тяжело, что это трудно выразить словами… Вечеринка по случаю дня рождения никогда не должна быть местом, где семьи опасаются за свою жизнь», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предварительное расследование показало, что стрельба могла быть преднамеренной, заявила Хизер Брент. На месте происшествия работают подразделения офиса шерифа, которые рекомендовали жителям города избегать района.