В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

«Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа. Ранен мирный житель», — написал он.
Пострадавший получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук и ног, а также ожоги. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ.
Само транспортное средство загорелось при детонации БПЛА, добавил Гладков.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные российские регионы. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше