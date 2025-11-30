Ричмонд
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово в Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа. Ранен мирный житель», — написал он.

Пострадавший получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук и ног, а также ожоги. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Само транспортное средство загорелось при детонации БПЛА, добавил Гладков.

ВСУ ежедневно атакуют приграничные российские регионы. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

