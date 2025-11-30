В Самарской области полицейские нашли угнанный автомобиль со спящим злоумышленником внутри

В Нефтегорске Самарской области полицейские вернули владельцу угнанный автомобиль Lada Kalina, обнаружив машину со спящим в ней злоумышленником. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, инцидент произошел, когда 74-летний владелец оставил автомобиль незапертым с ключами в замке зажигания около места работы.