В Самарской области полицейские нашли угнанный автомобиль со спящим злоумышленником внутри

Полицейские Самарской области разыскали угнанную машину.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Нефтегорске Самарской области полицейские вернули владельцу угнанный автомобиль Lada Kalina, обнаружив машину со спящим в ней злоумышленником. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, инцидент произошел, когда 74-летний владелец оставил автомобиль незапертым с ключами в замке зажигания около места работы.

Пенсионер рассказал, что перед исчезновением машины к нему подходил нетрезвый мужчина с просьбой подвезти до села в Богатовском районе. Отказав незнакомцу, автовладелец ненадолго зашёл в здание, а вернувшись, обнаружил пропажу автомобиля.

Патрульные быстро отыскали машину в частном секторе города. На водительском месте спал 28-летний житель Богатовского района, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина объяснил, что заблудился по пути домой и решил передохнуть.

Возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль вернули законному владельцу.