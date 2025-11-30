СМИ: Известный юрист Капустин умер на операции по пересадке волос во Владивостоке

Юрист Андрей Капустин, известный во Владивостоке специалист по гражданским делам и член приморского отделения Ассоциации юристов России, умер в возрасте 32 лет во время операции по пересадке волос. Об этом сообщил Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия».
По имеющимся данным, инцидент произошел 28 ноября, когда юрист обратился в частную клинику города для проведения косметической процедуры. После введения наркоза состояние пациента резко ухудшилось, спасти его не удалось.
— Сейчас приморское отделение АЮР решает вопрос о правовой и материальной поддержке семьи — обстоятельства трагедии вызывают серьезные сомнения и требуют проверки, — говорится в публикации.
Другой громкий случай произошел в октябре, когда во время операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова, которую проводил врач Илья Елагин, погибла пациентка. Ей была 29-летняя девушка, страдавшая ожирением. По факту происшествия начали проверку.
Незадолго до этого Елагин вернулся к профессиональной деятельности после домашнего ареста. При этом это не первый подобный случай. Так, в феврале прошлого года в клинику обратился продюсер Петр Гаврилов. Ему провели операцию по уменьшению объема желудка, а некоторое время спустя он впал в кому и умер.