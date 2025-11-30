Под Белгородом из-за атаки ВСУ загорелся автомобиль и пострадал человек

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног, ожогами доставили в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывают всю необходимую помощь. Транспортное средство в результате детонации загорелось», — уточнил глава региона в мессенджерах.
Минобороны России заявило, что минувшей ночью в Белгородской области сбили три украинских беспилотника.