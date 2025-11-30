Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Белгородом из-за атаки ВСУ загорелся автомобиль и пострадал человек

Украинские военные ударили беспилотником по движущейся машине.

Источник: Аргументы и факты

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног, ожогами доставили в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывают всю необходимую помощь. Транспортное средство в результате детонации загорелось», — уточнил глава региона в мессенджерах.

Минобороны России заявило, что минувшей ночью в Белгородской области сбили три украинских беспилотника.