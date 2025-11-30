Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в многоэтажке в Москве: отрезанных огнём жильцов снимали с верхних этажей

В Москве на Пролетарском проспекте вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. На месте работают 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Плотный дым быстро поднялся наверх, и жители оказались отрезаны в своих квартирах. Пожарные сработали оперативно: с помощью спасательных устройств они эвакуировали жильцов с верхних этажей.

«С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы спасли 11 человек. Их осматривают медики», — рассказали в МЧС и добавили, что огонь к настоящему моменту локализован.

Ранее стало известно, что известный художник Нельсон чуть не погиб при пожаре в своём подвале в Петербурге. Предварительная версия — поджог.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.