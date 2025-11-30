Российские дроны «Молния» осложняют действия ВСУ на фронте: карта СВО на 30 ноября

Военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале сообщил, что в районе Купянск-Узловой продолжаются ожесточенные бои. По его словам, для того чтобы отрезать южный участок фронта, российским войскам необходимо очистить от противника территорию между Загрызово и Подлиманом. Но в настоящее время военные укрепляют позиции на восточном фланге и продвигаются в северо-восточном направлении от Петропавловки.