Котельная и предприятие получили повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области

Ростовская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Повреждены оказались котельная в Гуково и промышленное предприятие в Новошахтинске. Об этом пишет «КП-Ростов» со ссылкой на губернатора региона Юрия Слюсаря.
Отмечается, что атаковать Ростовскую область киевский режим попытался в ночь с 29 на 30 ноября. Тогда силы ПВО РФ отразили атаку сразу в четырех городах региона. А именно в Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах. Суммарно было сбито 16 беспилотников.
Однако в результате отражения ударов имели место быть повреждения. Так, в Гуково пострадала котельная, которая отапливала 128 многоэтажных домов. Повреждения также получили две больницы, четыре школы и шесть детских садов. На месте случившегося уже работают специалисты.
Аналогичная ситуация в Новошахтинске. Там из-за атаки БПЛА ВСУ случился пожар на одном из местных промышленных предприятиях. Однако закончилось все благополучно. Горение быстро ликвидировали.
Немногим ранее сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Там случился пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Однако огонь удалось быстро локализовать. По имеющимся данным, из людей никто не пострадал.