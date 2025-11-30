В США потребовали наказать Зеленского и Ермака

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — заявил бывший советник в соцсети Х. Кроме того, он выступил против дальнейшей финансовой поддержки Украины, назвав такую помощь «средним пальцем» для американцев.