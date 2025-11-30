В Сиднее на заводе по переработке отходов прогремел мощный взрыв

Ранее KP.RU сообщал, что число жертв пожара в небоскребах Гонконга достигло 128 человек. Спасатели извлекли из обгоревших зданий 108 тел, еще 16 остаются в квартирах. Пожар стал самым масштабным в Гонконге за последние 17 лет и был полностью ликвидирован только спустя два дня.