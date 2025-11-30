В Сиднее на заводе по переработке отходов прогремел мощный взрыв

На заводе по переработке отходов в австралийском городе Сидней вспыхнул пожар, сопровождавшийся мощным взрывом. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе штата Новый Южный Уэльс.
Возгорание уже удалось локализовать, в ликвидации участвовали более 200 пожарных. Взрыв сформировал огромный огненный шар высотой до 150 метров. В ходе работ пострадали двое пожарных, получившие легкие ранения рук.
Причиной стало детонирование крупного резервуара с химикатами, после чего на пожарных обрушились куски бетона. На месте происшествия работали подразделения из разных районов Большого Сиднея, а также команды специалистов по опасным материалам. Причины возгорания пока выясняются.
