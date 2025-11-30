Ричмонд
В Сиднее на заводе по переработке отходов прогремел мощный взрыв

Двое пожарных пострадали при тушении крупного пожара на заводе в Сиднее.

Источник: Комсомольская правда

На заводе по переработке отходов в австралийском городе Сидней вспыхнул пожар, сопровождавшийся мощным взрывом. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе штата Новый Южный Уэльс.

Возгорание уже удалось локализовать, в ликвидации участвовали более 200 пожарных. Взрыв сформировал огромный огненный шар высотой до 150 метров. В ходе работ пострадали двое пожарных, получившие легкие ранения рук.

Причиной стало детонирование крупного резервуара с химикатами, после чего на пожарных обрушились куски бетона. На месте происшествия работали подразделения из разных районов Большого Сиднея, а также команды специалистов по опасным материалам. Причины возгорания пока выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что число жертв пожара в небоскребах Гонконга достигло 128 человек. Спасатели извлекли из обгоревших зданий 108 тел, еще 16 остаются в квартирах. Пожар стал самым масштабным в Гонконге за последние 17 лет и был полностью ликвидирован только спустя два дня.