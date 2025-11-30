В Омской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

В Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
В аварии погиб пассажир автомобиля Honda Accord, мужчина 1975 года рождения. Травмы также получили водитель и пассажир этого автомобиля, а также водитель и пассажир автомобиля Honda CR-V.
Предварительно установлено, что водитель Honda Accord двигался по дороге регионального значения Омск — Одесское — граница с Республикой Казахстан и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Honda CR-V. Дальнейшие обстоятельства устанавливаются.
