Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек

Предварительно, погибли не менее двух человек.

Источник: Аргументы и факты

В турецкой провинции Афьонкарахисар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

По данным газеты Milliyet, погибли по меньшей мере два человека, а 21 получил травмы.

Согласно информации источников, автобус съехал с трассы и оказался в кювете недалеко от деревни Татарлы, что привело к трагическим последствиям. Пострадавших немедленно госпитализировали, на место аварии прибыли экстренные службы. Подробности маршрута автобуса пока не уточняются.

Ранее в американском штате Индиана из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей.