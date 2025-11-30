В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек

В турецкой провинции Афьонкарахисар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.
По данным газеты Milliyet, погибли по меньшей мере два человека, а 21 получил травмы.
Согласно информации источников, автобус съехал с трассы и оказался в кювете недалеко от деревни Татарлы, что привело к трагическим последствиям. Пострадавших немедленно госпитализировали, на место аварии прибыли экстренные службы. Подробности маршрута автобуса пока не уточняются.
Ранее в американском штате Индиана из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей.