В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек

Согласно информации источников, автобус съехал с трассы и оказался в кювете недалеко от деревни Татарлы, что привело к трагическим последствиям. Пострадавших немедленно госпитализировали, на место аварии прибыли экстренные службы. Подробности маршрута автобуса пока не уточняются.