В Копейске на заводе установили доску памяти погибших от взрыва 22 октября

В Копейске Челябинской области на заводе, где 22 октября 2025 года произошёл взрыв, установили мемориальную доску памяти погибших. Информация опубликована в соцсетях предприятия.
«Сегодня мы склоняем головы перед работниками завода, которые до конца оставались верны своему профессиональному долгу. Эти люди не носили военную форму, но их ежедневный труд был сражением за благополучие родного города и страны. Их последняя смена оборвалась трагически, но светлая память о них останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Копейчане выражают соболезнования.
«Сегодня 40 дней погибшим на заводе. До сих пор сердце плачет, боль не утихает. Светлая память всем ушедшим», — пишут комментаторы.
Напомним, Общее число жертв трагедии составило 23 человека. Тела опознавали по ДНК. В результате взрыва шесть человек были госпитализированы, пять из них — в тяжёлом состоянии.
Двух пациенток — мать и дочь — доставили спецбортом МЧС в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные 23 пострадавших получали лечение амбулаторно.