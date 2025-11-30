В Копейске на заводе установили доску памяти погибших от взрыва 22 октября

«Сегодня мы склоняем головы перед работниками завода, которые до конца оставались верны своему профессиональному долгу. Эти люди не носили военную форму, но их ежедневный труд был сражением за благополучие родного города и страны. Их последняя смена оборвалась трагически, но светлая память о них останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.