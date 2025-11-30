На Пролетарском проспекте в Москве удалось ликвидировать пожар в многоэтажке

«Пожар ликвидирован. Огнеборцы вывели из квартир еще 5 человек. К сожалению, 2 человека пострадали», — отмечается в сообщении.
До этого сообщалось, что из пожара в многоэтажке удалось спасти 11 человек, всем предоставлена медицинская помощь.
Согласно информации МЧС, возгорание произошло в квартире на шестом этаже. На месте работают 24 сотрудника и семь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
28 ноября сообщалось, что сильный пожар возник в многоквартирном доме на улице Борисовские пруды в Москве. По информации очевидцев, загорелась квартира на 13-м этаже дома, подъезд обесточили.
Позднее пожарные потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в квартире, где возник пожар, никого не было.